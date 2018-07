James Rodríguez volta a treinar com o grupo do Real Madrid

Depois de ter ficado de fora de outros treinamentos para realizar trabalhos específicos de recuperação física, James Rodríguez fez nesta quinta-feira a sua primeira atividade no campo junto com o elenco do Real Madrid. O meia colombiano voltou a trabalhar com os seus companheiros visando o duelo deste sábado, contra o Córdoba, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

Com o Real Madrid ficou sem partida para disputar neste meio de semana por causa de sua eliminação nas oitavas de final da Copa do Rei, o técnico Carlo Ancelotti ganhou maior tempo para preparar a sua equipe para o compromisso deste final de semana. E James mostrou estar bem ao participar de todo o treinamento desta quinta no mesmo ritmo de seus companheiros.

Além do colombiano, o meia Isco foi outra novidade do treino desta quinta no Real. Também de volta após trabalhar em separado, ele, porém, apenas participou de uma solitária atividade no gramado, no qual correu e teve contato com a bola.

O zagueiro Pepe e o volante Modric, por sua vez, seguiram dando continuidade aos processos de recuperação de suas respectivas lesões, informou o clube madrilenho. Esse foi o terceiro dia de treinos da equipe nesta semana visando o duelo deste sábado.