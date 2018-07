Jamie Vardy e Dele Alli viram dúvidas na Inglaterra para as quartas de final

A seleção inglesa retomou os treinamentos nesta quarta-feira em Repino com duas dúvidas para o duelo contra a Suécia, sábado, às 11h (de Brasília), em Samara, pelas quartas de final da Copa do Mundo. O meia Dele Alli, com lesão muscular, e o atacante Jamie Vardy, com problema na virilha, estão sendo monitorados pelo departamento médico para saber se terão condições de jogo.

+ Copa do Mundo entra na reta final com choques de estilos de jogo

+ Imprensa inglesa celebra classificação 'histórica' às quartas e exalta Pickford

+ Herói da Inglaterra, Pickford diz ter estudado pênaltis de colombianos

Os dois se machucaram na terça-feira, durante a vitória nos pênaltis sobre a Colômbia por 4 a 3 pelas oitavas de final. Alli deixou o campo no segundo tempo com um problema muscular, o mesmo sentido na estreia da Copa, dia 18, durante a vitória por 2 a 1 sobre a Tunísia, em Volgogrado.

A lesão havia deixado o meio-campista de fora da goleada por 6 a 1 sobre o Panamá e da derrota por 1 a 0 para a Bélgica, resultado que deixou os ingleses na segunda colocação do Grupo G. Na véspera do confronto contra a Colômbia, Dele Alli disse que estava 100% fisicamente e que a lesão fazia parte do passado. Mas aos 34 minutos do segundo tempo voltou a sentir o problema muscular e foi substituído por Dier.

Vardy entrou na etapa final da partida e, apesar das dores, permaneceu em campo até o final da prorrogação. O jogador, no entanto, foi vetado das cobranças de pênalti por conta do problema. De acordo com a imprensa inglesa, Vardy recebeu injeções no local da lesão ainda no gramado, logo após o término da partida, para aumentar as chances de recuperação.

A boa notícia para os ingleses é que o meio-campista Fabian Delph será reintegrado ao elenco. Na semana passada, o jogador foi liberado para acompanhar o nascimento de seu terceiro filho, na Inglaterra. Nesta quarta-feira, ele postou no Instagram uma foto no avião informando que estava a caminho da Rússia.

Depois de vencer a Colômbia em Moscou, a seleção inglesa já retornou para Repino, seu Centro de Treinamento na Rússia, e iniciou a preparação de olho no confronto contra a Suécia. O jogadores que não entraram em campo na partida foram ao campo, enquanto os que participaram do duelo das oitavas fizeram um trabalho regenerativo na academia.