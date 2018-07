Jamie Vardy e Riyad Mahrez deixam anonimato com gols

Esqueça Rooney, Aguero, Sanchez ou Diego Costa. A corrida pela artilharia no Inglês está sendo disputada por Jamie Vardy (15) e Riyad Mahrez (13). A dupla do Leicester, que está sendo a sensação da temporada, foi comprada por um total de 1.350 milhão de libras (R$ 7.934.287). O valor é irrisório se comparado com as cifras astronômicas gastas pelos gigantes ingleses nas janelas de transferências. Só o Manchester City gastou R$ 816 milhões nas contratações apenas de Sterling e De Bruyne.

O argelino Riyad Mahrez, de 24 anos, chegou ao Leicester em janeiro de 2014, por 350 mil libras, após se destacar no pequeno Le Havre, da segunda divisão francesa. O canhoto também fez parte do elenco de sua seleção na Copa de 2014.

Se uma das apostas das Raposas fazia sucesso no segundo escalão da França há duas temporadas, a outra estava brilhando na quinta divisão inglesa. O inglês Jamie Vardy se destacou em 2012 ao marcar 31 gols pelo modesto Fleetwood Town FC e foi contratado no mesmo ano por 1 milhão de libras (R$ 5.77 milhões).

De lá para cá, o atacante de 28 anos vive um conto de fadas. Vardy bateu o recorde de gols marcados consecutivamente na primeira divisão, ao anotar em onze jogos seguidos. O feito pertencia ao holandês Ruud van Nistelrooy, que balançou as redes 10 vezes em 10 jogos, pelo Manchester United, em 2003. De quebra, ele também foi lembrado por Roy Hodgson para defender a Inglaterra pela primeira vez. Nesta temporada Vardy e Mahrez já somam 28 gols, mais do que 15 equipes do Inglês.