Janderson revela conselho de Carille e celebra primeiro gol pelo Corinthians

Uma das caras novas na escalação titular do Corinthians no empate com o Goiás em 2 a 2, o jovem Janderson aproveitou a chance dada a ele pelo técnico Fábio Carille. O atacante de 20 anos não conseguiu esconder a felicidade com o seu primeiro gol marcado pelo time principal e revelou conselhos que recebeu do treinador.

"Eu agradeço pela oportunidade, venho trabalhando por ela. O grupo todo tem jogadores de qualidade. Fico feliz por ter feito um bom jogo. Muito feliz pelo gol, primeiro como profissional. Mais feliz ainda porque foi com a camisa do Corinthians, me sinto realizado", celebrou o atacante, para revelar, na sequência, que o conselho de Carille sobre seu posicionamento na área deu resultado. "No treinamento, Carille sempre pede para ficar no segundo pau e preencher a área. Fui feliz de receber a bola".

Janderson, assim como Cássio antes da partida, e Gustavo depois do jogo, também reforçou seu apoio a Carille e negou que o clima esteja ruim entre o elenco e o técnico, mesmo depois das críticas públicas que o comandante fez em razão do baixo rendimento de seus atletas.

"A gente confia no professor, é um excelente profissional. A gente só sabia que não estava tão bem. Graças a Deus, deu uma melhorada. Um ponto fora de casa é sempre importante. Vamos trabalhar para sair com os três pontos no próximo jogo", ressaltou Janderson.

Sobre a continuidade entre os titulares, o jovem atacante preferiu elogiar o elenco e deixar a decisão nas mãos do técnicos. "Nosso time tem excelente profissionais, jogadores de qualidade. Não sou eu que defino isso".