Jandrei brilha na estreia, mas não garante sequência como titular no São Paulo

A vitória não veio, mas a estreia do goleiro Jandrei como titular pelo São Paulo terminou com saldo positivo pelo menos para o arqueiro recém-contratado, que chegou a pegar um pênalti durante o empate sem gols com o Ituano neste domingo. Apesar da boa atuação, Jandrei desconversou quando perguntado se deverá ganhar uma sequência como titular da equipe.

Jandrei foi contratado pelo São Paulo para disputar posição com Tiago Volpi, que tem vivido altos e baixos com a camisa tricolor. Volpi foi titular na estreia e Jandrei assumiu a posição nesta segunda rodada do Paulistão. O jogador foi perguntado se o técnico Rogério Ceni adiantou como será feito o revezamento nos próximos jogos.

"A equipe mostrou evolução já dentro do jogo. Não sei de nada ainda, a gente se prepara jogo a jogo e temos que pensar no bem do São Paulo, independente de quem joga. Vou me preparar, buscar evoluir e ajudar o São Paulo a buscar vitórias, a estar no lugar mais alto", afirmou Jandrei.

O São Paulo até teve mais volume de jogo durante os 90 minutos, mas não conseguiu marcar e Jandrei ainda precisou salvar o time da derrota no estádio do Morumbi. No primeiro tempo, o goleiro defendeu um pênalti cobrado por Gerson Magrão no canto esquerdo. Jandrei também foi muito importante em uma defesa já aos 45 minutos do segundo tempo, quando ficou cara a cara com João Victor.

Após a derrota por 2 a 1 para o Guarani na estreia e o empate sem gols deste domingo, o São Paulo fica como terceiro colocado do Grupo B, com um ponto ganho. O time de Rogério Ceni voltará a campo na próxima quinta-feira para visitar o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.