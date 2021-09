Jandrei cita evolução na Itália e exalta preparador de goleiros do Santos

Um dos reforços trazidos pelo Santos nas últimas semanas, o goleiro Jandrei foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira. O jogador de 28 anos disse estar pronto para brigar pela vaga de titular, afirmou ter evoluído em sua rápida passagem pelo futebol italiano e exaltou o preparador de goleiros do clube paulista.

"Meu contrato é de curta duração, mas eu venho para ajudar. Independente se tenho três meses, um ano, dois ou três. Vou me doar ao máximo. A minha ideia é ficar aqui bastante tempo. Mas é claro que não depende só de mim. Vou buscar meu espaço", disse o goleiro, que acertou contrato até maio de 2022.

O goleiro titular do Santos no momento é João Paulo, que aproveitou a chance enquanto John se recupera de lesão. Foi justamente esse problema físico que motivou o Santos a buscar um novo goleiro, posição das mais "movimentadas" no time nos últimos anos, desde a saída de Vanderlei.

"O João está muito bem. O John vinha muito bem. Os meninos Diógenes, Paulinho, Matheus. Todo mundo vem treinando muito bem. Acredito que quanto mais goleiros preparados a gente tiver, melhor vai ser. Um puxa o outro para a melhora. Vou buscar meu espaço, me doar ao máximo para quando tiver oportunidade ir bem", projetou o novo reforço santista.

Jandrei se formou na base do Internacional e passou por Novo Hamburgo, Atlético Tubarão até se destacar na Chapecoense. De lá foi para a Genoa, na Itália, em 2019. Ele não conseguiu se firmar no time italiano, mas destacou que evoluiu bastante com sua experiência fora do País.

"Evoluí em tudo. Tanto pessoalmente, quanto profissionalmente. É uma vivência única. Uma cultura diferente, um país diferente, aprender outra língua. As técnicas de treino de goleiro são totalmente diferentes. Agregou muito ao meu futebol. Aprendi coisas diferentes da escola brasileira, que busca unir o melhor do mundo. Eles pegam um pouco de cada lugar e vão aprimorando. Na Itália é força, uma técnica mais parada. Evoluí bastante na questão de entender o jogo taticamente pelo futebol italiano ser muito tático", comentou.

O goleiro disse que uma das razões de acertar com o Santos foi a chance de trabalhar co Arzul, preparador de goleiros com status de ídolo no clube. "O Arzul é um cara que sempre se destacou. Os goleiros que ele treinou sempre foram bem. Com certeza, foi um dos motivos. Vou seguir trabalhando com ele ali, tentando absorver o máximo, aprender o máximo para que eu possa evoluir cada vez mais e ajudar o Santos a conquistar os objetivos."

REGULARIZAÇÃO

Tanto Jandrei quanto Leo Baptistão, outro reforço recente do clube, já poderão estrear com a camisa santista no fim de semana. Ambos estão regularizados na CBF, após terem seus nomes inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da entidade. Baptistão foi regularizado nesta quarta-feira.