Jandrei diz que São Paulo precisa se adaptar para jogar bem dentro e fora de casa

O goleiro Jandrei afirmou que o São Paulo tem de se adaptar e fazer bons jogos dentro e fora de casa. Depois da estreia com goleada por 4 a 0 sobre o Athletico Paranaense, no Morumbi, na semana passada, a equipe foi dominada pelo Flamengo e perdeu por 3 a 1 no Maracanã neste domingo, no Campeonato Brasileiro.

"A gente tem que se adaptar ao campo, aqui é um gramado mais duro, a bola quica um pouco mais, mas a gente tem que trabalhar e fazer isso o mais rápido possível para fazer grandes jogos fora de casa e atuar bem fora de casa", afirmou o goleiro no gramado do Maracanã.

Leia Também São Paulo não repete boa atuação no Maracanã e perde para o Flamengo pelo Brasileirão

Ao analisar a primeira derrota no torneio, Jandrei afirma que o time jogou bem até sofrer o segundo gol, na metade do segundo tempo. Depois de sofrer o primeiro gol, marcado por Gabriel, o time empatou com Calleri. Na etapa final, o rival definiu o placar aos 23 e aos 26 minutos.

"A gente vem trabalhando, hoje a gente fez um bom jogo até sofrer o segundo gol. Logo em seguida sofremos o terceiro, mas a gente vem trabalhando durante a semana para jogar fora de casa da mesma forma que dentro de casa", disse Jandrei.

O técnico Rogério Ceni concorda com a avaliação do jogador. "Nós competimos no primeiro tempo. Quando estávamos melhores no segundo tempo, nós sofremos o gol. Nós erramos na saída de bola e sofremos com isso. Eles não erraram na saída. Diante de um time de qualidade, nós temos de aproveitar a chance. Não fizemos quando estávamos melhor e sofremos um gol", analisou o treinador em entrevista coletiva após o jogo do Maracanã.