Jandrei elogia São Paulo após vitória sobre o Palmeiras: 'Aprendemos com os erros'

Jandrei não escondeu a satisfação ao comentar a reação do time do São Paulo, que culminou com a vitória sobre o Palmeiras, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, após a traumática derrota de virada de segunda-feira, em duelo pelo Campeonato Brasileiro.

"Parabenizar a equipe pela vitória. Demos um passo neste jogo de 180 minutos. Não tem nada decisivo, pés no chão e pensar no Juventude. Saímos frustrados na segunda como foi, aprendemos com os erros, hoje fizemos um grande jogo, marcamos bem, é importante sair com essa vitória", disse o goleiro.

Jandrei aproveitou para agradecer o apoio que veio das arquibancadas, com a presença de mais de 38 mil torcedores, apesar do mau resultado na partida anterior e o alto preço dos ingressos. "Quero agradecer ao torcedor, no outro jogo também foi assim. Infelizmente, saímos com placar adverso, fomos embora chateados e sentimos muito. A maioria não consegue dormir depois de uma derrota daquela. Mas serviu de aprendizado para a gente chegar hoje e fazer um grande jogo."

Apesar da alegria, o goleiro já direcionou sua atenção para o compromisso de domingo diante do Juventude pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Agora pensar no Juventude. Cada jogo é uma história, cada eliminatória é uma história. Vamos nos preparar, manter os pés no chão e pensar primeiro no Brasileirão."