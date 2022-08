Jandrei leva culpa pela derrota para o Fla e São Paulo vive a maldição da posição após saída de Ceni

Jandrei foi apontado como responsável pela derrota do São Paulo para o Flamengo por 3 a 1 na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta, em São Paulo. O jogo foi no Morumbi. Ele teria falhado no segundo gol, por exemplo, ao espanar a bola e não evitar que ela saísse de sua área. O gol saiu em seguida, de Gabigol. As redes sociais não perdoaram o jogador tricolor.

O São Paulo já viveu o mesmo dissabor com seu camisa 1 tempos atrás. Volpi sempre foi muito criticado enquanto esteve no gol do time. Nunca teve paz e também nunca ofereceu tranquilidade para seus companheiros e, principalmente, para a torcida, que há muito tempo carrega a equipe no colo. O resultado diante de 50 mil torcedores deixa a situação do time de Rogério Ceni em condição desfavorável para chegar à final da competição. Terá agora de devolver a diferença de dois gols na casa do rival, no Maracanã, em duas semanas. Não será fácil.

Apesar dos erros de Jandrei apontados nos detalhes pelo torcedor são-paulino, o time foi valente e pressionou muito o Flamengo, que volta a ser um dos clubes mais badalados da temporada nacional e está bem pertinho da decisão da Copa do Brasil. A véspera do jogo se desenhava um confronto mais fácil para o time do Rio. Isso não aconteceu, apesar dos três gols. O São Paulo esteve perto de marcar, com chances claras e bolas desviadas dentro da área do visitante, por algumas vezes. Foram 26 tentativas de gol. O atacante Calleri apontou a falta de pontaria como um dos maiores problemas para explicar a derrota em casa. Mas o time se descuidou na defesa e, de acordo com as redes, tinha Jandrei em noite nada feliz.

É uma grande ironia o São Paulo ter goleiros criticados (Jandrei não é o primeiro) por causa da história de seu treinador na posição. Rogério Ceni jogou no clube por 20 anos e ganhou o apelido de 'mito' com suas defesas e gols marcados. Mas ele não consegue resolver o problema da posição como técnico. Ele tem Jandrei em boa conta, mas também tinha Volpi, que não está mais no clube e não deixou saudades na torcida. O São Paulo sofre com jogadores na posição. Nenhum deles tem condições de usar o número nas costas que consagrou Ceni, 01, numa brincadeira com a camisa 10, entregue no passado ao melhor jogador do elenco.

Jandrei já viveu bons momentos no São Paulo. Defendeu pênaltis e fez defesas importantes em jogos complicados. Mas a posição carrega há alguns anos uma grande maldição. Nenhum goleiro se firma no gol. O torcedor vê outros times do Brasil acharem seus titulares e se lamenta de não ter a mesma sorte. Jandrei foi mal contra o Flamengo, mas não pode ser o único responsabilizado pelo fracasso. A falta de pontaria pesou mais.

Quem foram os goleiros do São Paulo depois de Rogério Ceni

Antes de Rogério Ceni, o São Paulo teve goleiros como Zetti, Waldir Peres, José Poy, Gilmar, King...