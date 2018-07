A janela de transferências do futebol chinês foi reaberta nesta terça-feira para tormento dos clubes brasileiros, que podem perder seus principais jogadores com ofertas tentadoras em dólares chineses. Entretanto, a expectativa é que, desta vez, o estrago não seja tão grande como aconteceu no começo do ano. Só com a contratação de jogadores, os clubes chineses investiram mais de 300 milhões de euros (quase R$ 1,5 bilhão) na janela de transferências no início da temporada.

Agora, eles não podem mais contratar à vontade, como antes, pois cada time do país pode fazer apenas duas alterações na lista de inscritos para as competições. "A janela do meio do ano é mais fraca, até por não ser a principal do Campeonato Chinês e este ano os times fizeram um investimento muito alto e ainda aguardam pela adaptação de quem chegou por lá. Essa janela, acredito, será bem devagar", apostou o ex-jogador Scheidt, que atualmente é empresário e um dos maiores responsáveis por levar jogadores do Brasil para o outro lado do mundo.

O fato de Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo terem deixado o futebol chinês também pode evitar a aceitação desenfreada de alguns jogadores brasileiros. "Eles agora querem jogadores mais famosos, como fizeram com o Ramires (que foi para o Jiangsu Suning por 28 milhões de euros)", explicou o agente. Apesar do discurso moderado, existe uma lista de atletas do Brasil na mira de times chineses. O principal dele é o atacante Gabriel, do Santos. No início do ano, o Hebei Fortune estudou a contratação do jogador e tinha uma proposta de 50 milhões de euros para oferecer, mas decidiu apostar em Lavezzi, do PSG. Entretanto, existe a expectativa do clube e de alguns concorrentes virem atrás novamente do jogador, principalmente após ele se valorizar na seleção.

Outros ogadores que atuam no Brasil são comentados em clubes chineses. Casos de Lucas Lima e Ricardo Oliveira (ambos do Santos), Elias (Corinthians), Anderson (Internacional), Diego Souza (Sport), Wallace e Luan (ambos do Grêmio) e Thiago Ribeiro (Bahia).