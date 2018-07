Japão bate Holanda e pegará Austrália nas quartas do Mundial Feminino

Ao lado do Brasil, o Japão era a única seleção que havia vencido suas três partidas na fase de grupos, mas, ao contrário da equipe sul-americana, que perdeu por 1 a 0 para as australianas no domingo, as asiáticas confirmaram o bom momento com uma vitória contundente diante das holandesas.

Desde o início, o time japonês foi melhor, e acabou premiado com um gol aos nove minutos. Após rebote de cabeçada na trave, Ariyoshi marcou o primeiro. No segundo tempo, Sakaguchi marcou o segundo aos 33 em lindo contra-ataque, finalizado com chute da meia-lua. A Holanda ainda tentou a reação e chegou a diminuir com Van de Ven nos acréscimos, em erro crasso da goleira adversária, mas já era tarde para buscar o empate.

Agora, o Japão descansa até o sábado, quando duela com a Austrália em Edmonton. O vencedor deste duelo encarará nas semifinais quem passar do confronto entre as donas da casa canadenses com a Inglaterra. Do outro lado da chave, os jogos das quartas são: China x Estados Unidos e Alemanha x França.