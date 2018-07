Japão bate Omã e fica próximo de vaga na Copa de 2014

O Japão tem 13 pontos, oito a mais que Austrália, Iraque e Omã, enquanto a Jordânia fecha o grupo com quatro, a três rodadas para o fim desta quarta fase. Os dois primeiros colocados de cada uma das duas chaves garantem vaga na Copa, enquanto os terceiros vão para a repescagem e seguem com chances.

Apesar da superioridade numérica em relação aos adversários, o Japão teve muitas dificuldades para vencer nesta quarta. A equipe até saiu na frente no primeiro tempo, com Kiyotake, mas Mubarak deixou tudo igual a 13 minutos para o fim do jogo. Aos 44 minutos da etapa final, Okazaki decretou a vitória japonesa.

No outro jogo já finalizado desta quarta-feira pelas Eliminatórias Asiáticas, o Iraque, do técnico Zico, venceu a Jordânia por 1 a 0, com gol de Hammadi Ahmed, em Doha - a seleção iraquiana não atua em casa por questões de segurança. Com cinco pontos, a equipe está na terceira colocação e deve brigar pelo menos por uma vaga na repescagem.

A próxima rodada das Eliminatórias Asiáticas acontece apenas em março do ano que vem. No dia 26, o Japão pega a Jordânia fora de casa, enquanto Austrália e Omã se enfrentam. O Iraque folga e só volta a atuar em junho.