Japão bate Suécia e vai decidir Mundial feminino contra os EUA

Até a atual edição da Copa do Mundo, o Japão não tinha grande relevância para o futebol feminino mundial. O time asiático participou de todas as cinco edições anteriores, mas só chegou ao mata-mata em 1995, quando venceu e eliminou o Brasil na fase de grupos. Depois, só conseguiu mais duas vitórias, em 2003 e 2007, ambas sobre a Argentina. Somava, até este ano, 16 jogos em Mundiais, com apenas três triunfos e dois empates.

Neste Mundial, porém, vem surpreendendo. Na primeira fase, venceu Nova Zelândia e México, perdendo apenas para a Inglaterra. Logo nas quartas de final, eliminou a poderosa bicampeã Alemanha, que jogava em casa. A vítima desta quarta-feira foi a Suécia.

As suecas, que venceram os EUA na fase de grupos, saíram na frente em Frankfurt, com Öqvist aproveitando erro na saída de bola do Japão. Ela roubou a bola de Kumagai, invadiu a área e bateu no ângulo, abrindo o placar aos 10 minutos de jogo.

O Japão empatou oito minutos depois. Miyama cruzou da esquerda, Kawasumi dividiu com a defesa no segundo pau e mandou a bola para as redes. Depois, o time asiático seguiu pressionando e buscando a virada. A goleira Lindahl teve que salvar a Suécia duas vezes ainda entes do intervalo, em chutes de Kawasumi e Miyama.

O gol da virada saiu só aos 14 minutos da segunda etapa. Kawasumi completou cruzamento da esquerda, Lindahl tentou cortar de soco, "furou" a bola, e deixou Sawa livre para cabecear e marcar o segundo das japonesas. Foi o quinto dela no Mundial, ultrapassando Marta, que parou nos quatro.

O terceiro, porém, foi o mais bonito. Anda foi lançada em posição de impedimento, Lindahl saiu da área para fazer o corte com o pé, mas a sobra caiu com Kawasumi. A atacante dominou a bola e bateu por cobertura, de muito longe, fazendo um golaço.