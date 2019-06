Japão derrota El Salvador em casa no último amistoso antes da Copa América

No último amistoso antes de sua estreia na Copa América, o Japão derrotou El Salvador neste domingo, no estádio Miyagi, por 2 a 0. Kensuke Nagai, atacante do Standard de Liège, da Bélgica, foi o nome do jogo ao marcar os dois gols do triunfo japonês, ambos no primeiro tempo.

A equipe japonesa foi amplamente superior ao adversário na partida. Controlou o jogo e, apesar de ter tido menos posse de bola (48%) que o rival, não foi ameaçado e dominou as ações, de modo que finalizou 15 vezes, sendo cinco delas no gol.

Além de El Salvador, o time japonês, vice-campeão da Copa da Ásia ao perder a final para o Catar neste ano, também empatou sem gols com Trinidad e Tobago na preparação para a Copa América.

Em março, em outros amistosos depois da Copa da Ásia, a seleção asiática havia sido derrotada pela Colômbia por 1 a 0 e tinha vencido a Bolívia pelo mesmo placar. Com o fim dos amistosos, a preparação do Japão terá apenas treinos nos dias que antecedem o primeiro jogo na competição no Brasil, que o Japão encara como um preparatório para o torneio olímpico em Tóquio, no próximo ano.

Convidado pela Conmebol, o Japão está no Grupo C da Copa América. A seleção japonesa tem uma parada dura logo em sua estreia: enfrenta o Chile, atual bicampeão do torneio, dia 16, segunda-feira, às 20 horas, no Morumbi. Depois, os japoneses encaram o Uruguai dia 20, na Arena do Grêmio, e fecham a participação na primeira fase diante do Equador, dia 24, no Mineirão.