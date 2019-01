Japão derrota o Irã e vai à decisão da Copa da Ásia pela quinta vez

O Japão garantiu vaga na decisão da Copa da Ásia nesta segunda-feira. A seleção encarou o Irã em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, e arrancou no segundo tempo para vencer por 3 a 0, sem maiores dificuldades. Com o resultado, o país disputará a final do torneio pela quinta vez na história.

Maior campeão da Copa da Ásia, o Japão luta pela quinta conquista. E para animar o torcedor, a equipe tem a seu favor o retrospecto perfeito em decisões. Afinal, venceu as quatro finais que disputou do torneio: 1992, 2000, 2004 e 2011. Pior para o Irã, que lutava pelo quarto troféu e segue com o jejum que já dura desde 1976.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Japão saiu na frente aos dez minutos da etapa final. Minamino cruzou da esquerda e Yuya Osako se antecipou ao goleiro para cabecear. O mesmo Osako marcou o segundo dez minutos depois, de pênalti. Quando o Irã atacava em busca de uma improvável reviravolta, Haraguchi selou o placar nos acréscimos.

Vencedor de quatro das últimas sete edições da Copa da Ásia, o Japão agora aguarda para conhecer seu rival na decisão, marcada para sexta-feira. A seleção vai encarar o vencedor do confronto entre os donos da casa, os Emirados Árabes Unidos, e o Catar, as duas principais surpresas da competição.