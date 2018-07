Japão derrota Omã e praticamente garante vaga na Copa de 2014

Omã parecia ter garantido um ponto em Muscat após o gol de Ahmed Mubarak em cobrança de falta, a 13 minutos do término do jogo, que empatou o marcador após um gol de Hiroshi Kiyotake no início do primeiro tempo.

Mas Okazaki aproveitou um rápido contra-ataque, aos 44 minutos do segundo tempo, e marcou o gol da vitória do Japão, líder do grupo B.

"Estou feliz por ter marcado -- eu não fiz muita coisa hoje", disse Okazaki a jornalistas. "Nós fomos feitos para sofrer e não tínhamos o controle do jogo. Nós realmente tivemos que cavar o resultado."

Kiyotake, começando no lugar do lesionado Shinji Kagawa, colocou o Japão na frente do placar após 20 minutos de jogo, superou o goleiro Ali Al Habsi ao desviar para as redes um cruzamento rasteiro de Yuto Nagatomo.

O Japão, que agora tem 13 pontos em cinco jogos, participou de todas as Copas do Mundo desde que se classificou pela primeira vez para um Mundial, em 1998, na França. Omã tem cinco pontos em cinco partidas.

"O objetivo é chegar à Copa do Mundo, então estou muito satisfeito de sair com três pontos", disse o técnico do Japão, Alberto Zaccheroni.

"Eu gostaria de cumprimentar os jogadores de Omã. Eles mostraram grande coração, e o calor (no estádio) tornou difícil jogar dentro do nosso estilo. Estou orgulhoso dos jogadores cumprirem seu papel."

(Reportagem de Alastair Himmer)