Japão desiste de disputar a Copa América na Argentina

Néstor Benítez, porta-voz da Conmebol, afirmou à agência de notícias Associated Press que "nas próxima horas, uma reunião entre os membros da Conmebol e o comitê organizador da AFA (Associação de Futebol Argentino) decidirá quem vai substituir o Japão".

De acordo com o porta-voz, o presidente da Associação Japonesa de Futebol, Junji Ogura, enviou carta a Nicolás Leoz, presidente da Conmebol, argumentando que seu país está muito atarefado em reconstruir as áreas devastadas e salvar vidas, acrescentando que teria muitos inconvenientes para reunir seus principais jogadores, que atuam na Europa e não seriam liberados.

A favorita para ficar com a vaga do Japão é a seleção da Costa Rica, que já havia solicitado um convite em 2010. O time da América Central comporia o grupo 1 com Argentina, Colômbia e Bolívia.