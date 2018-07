Japão disputará Copa América apesar da carência de jogadores

O Japão pode não conseguir juntar seu time mais forte para a Copa América em julho, mas os campeões da Copa da Ásia prometeram não se retirar do torneio uma segunda vez.

"Quaisquer que sejam os jogadores que escolhermos, tenho confiança de que conseguiremos montar um time de alto calibre," disse Kozo Tashima, vice-presidente da Associação Japonesa de Futebol (JFA, na sigla em inglês), à Reuters, em entrevista nesta quarta-feira.

"Isso (outra desistência) não acontecerá. O nível dos nossos jogadores está muito melhor. Na Copa da Ásia (deste ano) não conseguimos reunir nossos melhores jogadores, mas ainda assim produzimos resultados."

O Japão, que jogará como convidado, deve atuar sem alguns jogadores-chave depois de reverter sua decisão original de se retirar da competição, que será sediada na Argentina. Os clubes europeus, em especial, relutam para liberar seus jogadores para a Copa América.

"Os jogadores querem jogar o futebol de mais alto nível possível," disse Tashima, que está em Cingapura para promover a cooperação entre associação de futebol local e a JFA.

"A Copa América é o mais antigo torneio continental, muito tradicional. Normalmente não podemos disputar partidas de tão alto nível e quase todos os jogadores querem participar."

O Borussia Dortmund, líder do campeonato alemão, não quer liberar o meio-campo Shinji Kagawa para jogar na Argentina, enquanto o zagueiro Atsuto Uchida, do Schalke 04, e o atacante Shinji Okazaki, do Stuttgart, provavelmente não viajarão. A liga do Japão tampouco poderá liberar seus jogadores, já que a temporada foi adiada por conta do terremoto seguido de tsunami do mês passado.

"Os clubes e a seleção são como pilares trabalhando juntos. Temos que nos respeitar," disse Tashima. "Não se trata do que é mais ou menos importante."

Ele acrescentou que a JFA não espera que a Fifa flexibilize suas regras e obrigue os times europeus a liberar seus jogadores. Tashima declarou só poder torcer para garantir a atuação dos jogadores japoneses em clubes internacionais por meio de negociação com seus respectivos empregadores.

O Japão, que conquistou sua quarta Copa da Ásia em janeiro, é a 13a seleção do ranking mundial. O time foi sorteado para jogar com Argentina, Bolívia e Colômbia na Grupo A da Copa América.