Japão e Catar vencem e lideram grupos da Copa da Ásia; oitavas começam no domingo

Depois de 13 dias de disputas e 36 partidas realizadas, chegou ao fim nesta quinta-feira a fase de grupos da Copa da Ásia, que está sendo jogada nos Emirados Árabes Unidos. Pela terceira e última rodada, Japão e Catar venceram os seus duelos e terminaram as suas chaves na liderança - derrotados, Usbequistão e Arábia Saudita, respectivamente, passaram em segundo. E os quatro melhores terceiros colocados dos seis grupos foram definidos: Bahrein, Quirguistão, Omã e Vietnã.

Nesta quinta-feira, o Japão fechou o Grupo F com 100% de aproveitamento ao bater de virada o Usbequistão por 2 a 1, no Khalifa bin Zayed Stadium, em Al Ain. Eldor Shomurodov abriu o placar para os usbeques, mas Yoshinori Muto e Tsukasa Shiotani viraram para os japoneses. No outro jogo da chave, no Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dabi, Omã conseguiu a classificação com a vitória por 3 a 1 sobre o Turcomenistão.

Pelo Grupo E, Catar e Arábia Saudita se enfrentaram no Zayed Sports City Stadium, em Abu Dabi, e os anfitriões da Copa do Mundo de 2022 ganharam por 2 a 0 - com dois gols de Almoez Ali -, garantindo a liderança com três vitórias. O rival do Oriente Médio ficou em segundo, com seis pontos.

Mas as emoções ficaram para o outro jogo da chave. O Líbano precisava bater a Coreia do Norte por quatro gols de diferença para se classificar por suas próprias forças. Mas fez 4 a 1 e foi eliminado pelo Vietnã no quarto critério de desempate, que é o fair-play (menor número de cartões).

A partir deste domingo começa a fase de oitavas de final com a realização de três partidas: Jordânia x Vietnã, Tailândia x China e Irã x Omã. No dia seguinte, mais três jogos com Japão x Arábia Saudita, Austrália x Usbequistão e Emirados Árabes Unidos x Quirguistão. Os dois últimos confrontos, na terça, serão Coreia do Sul x Bahrein e Catar x Iraque.