Japão e Coreia do Norte se encontrarão nas Eliminatórias O Japão foi, dentre as grandes seleções do continente asiático, quem deu mais azar no sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, realizado neste sábado, no Rio de Janeiro. A seleção japonesa caiu no grupo C e terá pela frente a Coreia do Norte, que jogou a última Copa, e o Usbequistão, sexto asiático mais bem colocado no ranking da Fifa, além da Síria.