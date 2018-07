Japão e Inglaterra vencem e fazem semifinal no Mundial Feminino As seleções de Japão e Inglaterra vão se enfrentar em uma das semifinais do Mundial Feminino de Futebol, que está sendo realizado no Canadá. Neste sábado, com vitórias sofridas pelas quartas de final, as duas equipes avançaram e agora vão duelar por uma vaga na decisão na próxima quarta-feira, em Edmonton.