Japão e Irã avançam e se enfrentam nas semifinais da Copa da Ásia

A Copa da Ásia definiu nesta quinta-feira dois dos quatro semifinalistas da competição que acontece nos Emirados Árabes. O Japão derrotou o Vietnã por 1 a 0 e garantiu uma das vagas. O Irã passou com tranquilidade sobre a China com uma vitória por 3 a 0 e também avançou.

Japão e Irã agora se enfrentarão na próxima segunda-feira em Al Ain. A definição dos outros dois classificados sairá nesta sexta-feira. A Coreia do Sul enfrentará o Catar e, no outro confronto, os Emirados Árabes terão pela frente a Austrália, atual campeã do torneio.

Nos jogos desta quinta-feira, o Japão, que é o principal vencedor da Copa da Ásia com quatro conquistas, sofreu para seguir vivo no duelo disputado em Dubai. O gol que garantiu a vaga saiu de pênalti, aos 12 minutos do segundo tempo. Ritsu Doan foi o herói da partida.

No outro duelo, o Irã conseguiu a classificação de maneira tranquila em Abu Dabi. Abriu o placar logo aos 18 com Taremi e ampliou ainda na etapa inicial, com Azmoun. O terceiro veio nos acréscimos, com Asarifard.