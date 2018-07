Japão empata com o Iraque e adia vaga na Copa do Mundo de 2018

Um dos favoritos a buscar com a vaga na Copa do Mundo nas Eliminatórias da Ásia, o Japão tropeçou nesta terça-feira e adiou a classificação para o Mundial da Rússia. Jogando em Teerã, no Irã, o time japonês empatou por 1 a 1 com o Iraque. Se tivesse vencido, poderia sacramentar a vaga na próxima rodada.

Líder do Grupo B, o Japão abriu o placar logo aos oito minutos de jogo, com gol de Yuya Osako. Mas o Iraque buscou a igualdade no segundo tempo. Aos 27, Mahdi Kamel mandou para as redes e garantiu um ponto aos mandantes, que não têm mais chance de jogar na Rússia em 2018.

A equipe japonesa chegou aos 17 pontos e sustentou a ponta. Arábia Saudita e Austrália vêm logo atrás, com 16 pontos cada. As duas seleções já tinham entrado em campo pela rodada. O time australiano fez amistoso com o Brasil e foi goleado por 4 a 0 nesta terça-feira, em Melbourne.

Na reta final das Eliminatórias da Ásia, as seleções estão divididas em dois grupos de seis times cada. Os dois primeiros colocados de cada chave garantem o lugar na Copa. Os dois melhores terceiros vão disputar outra rodada até a repescagem contra uma equipe da Concacaf.

Pelo mesmo Grupo B, também houve empate por 1 a 1 entre Tailândia e Emirados Árabes Unidos, em Bangcoc. Os Emirados ocupam a quarta colocação da chave e ainda sonham com a vaga na Copa, com seus 10 pontos. Já a Tailândia tem apenas dois e está na lanterna, sem mais chances de classificação.

NAS ELIMINATÓRIAS DA OCEANIA

Em jogo único na rodada das Eliminatórias da Oceania, as Ilhas Salomão venceram Papua Nova Guiné por 2 a 1, fora de casa. Com o resultado, garantiu a primeira colocação do Grupo B, com nove pontos. Assim, avançará de fase para enfrentar a Nova Zelândia na próxima etapa das Eliminatórias.

As duas seleções agora vão se enfrentar em duelo de ida e volta. O vencedor vai representar a Oceania na repescagem contra o quinto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas.