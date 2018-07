Japão perde oportunidades e vence Chipre só por 1 a 0

SAITAMA - O Japão bateu o Chipre por 1 a 0, nesta terça-feira, em partida amistosa realizada em Saitama. O gol da vitória foi marcado pelo lateral-direito Uchida, jogador do Schalke 04. Aos 43 minutos do primeiro tempo, o atleta entrou na área em diagonal pelo seu setor do campo e finalizou para defesa parcial do goleiro cipriota, mas pegou o próprio rebote e tocou para o gol vazio.

A equipe japonesa ainda teve oportunidades para ampliar na segunda etapa, mas parou no bloqueio da seleção rival, que jogou muito recuada. Foi o primeiro dos três jogos preparatórios dos japoneses antes do Mundial. Eles enfrentarão ainda Costa Rica neste domingo e a Zâmbia em 5 de junho.

O Japão integra o Grupo C da Copa do Mundo e estreia no torneio contra a Costa do Marfim, na Arena Pernambuco, em Recife, no dia 14 de junho. Em seguida, enfrenta a Grécia cinco dias depois na Arena das Dunas, em Natal, e fecha participação na primeira fase em confronto contra a Colômbia, na Arena Pantanal, em Cuiabá, em 24 de junho.