Japão promete marcação forte diante do Brasil

Há alguns anos o Japão é elogiado pela evolução do seu futebol. Mesmo assim, os asiáticos ainda parecem distantes do nível das melhores equipes do mundo, entre elas o Brasil, rival desta terça-feira, às 7h45 de Brasília, em Cingapura. Tanto é que os jogadores do Japão pregam respeito aos brasileiros e prometem marcação dura.

Diante do Brasil, o time será comandado pela quarta vez pelo mexicano Javier Aguirre, que assumiu o cargo depois da Copa do Mundo. Desde então, os resultados da equipe foram melhorando à medida que a qualidade do adversário fazia caminho contrário: derrota para o Uruguai, empate com a Venezuela e finalmente vitória sobre a Jamaica, sexta-feira passada.

"Todos os jogadores do Brasil são muitos bons, então é vital prevenirmos qualquer movimento deles. Eu acredito que vamos nos sentir frustrados durante a partida, mas nós temos que lidar com isso. É uma boa oportunidade para nosso time", comentou Eiji Kawashima, jogador do Standard Liège, da Bélgica.

"É importante não perder nossas oportunidades e aproveitar nossas poucas chances efetivamente, enquanto estivermos sendo pressionados pelo Brasil. Quero ver como vamos jogar contra um dos times mais fortes do mundo. Se vencermos, podemos ir tão longe quanto quisermos", destacou Shinji Okazaki, do Mainz.