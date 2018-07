Japão recebe campeãs da Copa do Mundo feminina como estrelas

TÓQUIO - O Japão deu à sua seleção feminina de futebol um tratamento de estrelas de rock em seu retorno ao país após uma deslumbrante conquista do título na Copa do Mundo da Alemanha.

Pouco habituadas a celebrações, as jogadoras cruzaram o salão de chegada do aeroporto de Tóquio diante de centenas de fãs que tiravam fotos.

"Não nos demos conta de que havíamos ganhado o Mundial até que aterrissamos no aeroporto de Narita", disse a jornalistas a capitã Homare Sawa, eleita a melhor jogadora do torneio e a artilheira da competição.

"Nunca vi tanta gente chegar para nos receber", acrescentou a talismã das "Nadeshiko" - apelido da seleção e o nome de um tipo de cravo rosa que simboliza a graça e o estoicismo. "Foi alucinante".

Depois, as jogadoras tiveram que enfrentar uma multidão de cerca de 300 jornalistas, com a taça da Copa do Mundo, o troféu de melhor jogadora de Sawa, a Bola de Ouro e o troféu de Fair Play brilhando entre elas.

Responsáveis pelo primeiro título mundial de futebol conquistado por um país asiático, as atletas se deram conta de uma grande façanha: derrotar os Estados Unidos nos pênaltis na final de domingo, em Frankfurt.

Até Sawa, autora de 80 gols em 173 partidas pela seleção, se mostrou emocionada e cobriu a boca com a mão em um típico sinal japonês de vergonha.

"Escutei um rumor de que havia muita gente, mas esse é como um evento da equipe masculina", disse o técnico Norio Sasaki. "É outra página na história das Nadeshiko."