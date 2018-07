Japão se recupera de derrota e bate a Tailândia nas Eliminatórias da Copa

A seleção do Japão conseguiu se recuperar da derrota na sua partida de estreia na terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2018. Nesta terça-feira, a equipe superou a Tailândia por 2 a 0, em Bangcoc, no duelo válido pela segunda rodada do Grupo B.

O Japão abriu o placar da partida logo aos 17 minutos do primeiro tempo com o gol marcado pelo meia-atacante Genki Haraguchi, do Hertha Berlin. Depois, aos 30 minutos da etapa final, o atacante Takuma Asano, recentemente emprestado pelo Arsenal ao Stuttgart, definiu o triunfo.

Com isso, o Japão marcou os seus três primeiros pontos na terceira fase, que classifica os dois melhores colocados de cada grupo para o Mundial da Rússia - as seleções que ficaram em terceiro se enfrentarão por uma vaga na repescagem mundial. Já a Tailândia ainda não pontuou.

Quem chegou ao seu segundo triunfo no Grupo B foi a Arábia Saudita, que superou o Iraque por 2 a 1, em Shah Alam, na Malásia. A seleção iraquiana manda os seus jogos no Irã por questões de segurança, mas esse duelo foi realizado em solo malaio pois os sauditas se recusaram a jogar nesse país.

O Iraque abriu vantagem com o gol de Mohannad Abdul-Raheem, aos 18 minutos da etapa final. A Arábia Saudita, porém, conseguiu a virada na etapa final, com dois gols de pênalti, ambos convertidos por Nawaf Al Abed, aos 36 e aos 43 minutos. Assim, chegou aos seis pontos, enquanto os iraquianos ainda não pontuaram.

A segunda rodada do Grupo B será concluída ainda nesta terça, a partir das 12h30 (horário de Brasília), quando a seleção dos Emirados Árabes Unidos receberá a Austrália em Abu Dabi.

GRUPO A

Nos dois jogos já realizados nesta terça pelo Grupo A, as equipes não saíram do 0 a 0. Esse foi o placar dos duelos China x Irã, em Shenyang, e Síria x Coreia do Sul, em Seremban, na Malásia - os sírios também não atuam em seu país por questões de segurança.

As igualdades favoreceram Irã e Coreia do Sul, seleções que venceram na estreia na chave e chegaram aos quatro pontos. Já China e Síria somaram o primeiro ponto. A rodada será completada com o duelo entre Catar e Usbequistão, em Doha, a partir das 13 horas.