Japão supera Gana e Croácia derrota Coreia do Sul em amistosos

YOKOHAMA - Japão e Croácia venceram seus amistosos desta terça-feira. Os japoneses superaram a seleção de Gana por 3 a 1, em Yokohama, enquanto os croatas passaram pela Coreia do Sul por 2 a 1, fora de casa, em Jeonju.

Já garantida na Copa do Mundo de 2014, a seleção japonesa assegurou a sua vitória com gols de Shinji Kagawa, Yasuhito Endo e Keisuke Honda. Já a equipe ganesa, que atuou desfalcada de 10 dos seus principais jogadores, entre eles Asamoah Gyan e Michael Essien, abriu o placar do amistoso no Japão com um gol de Frank Acheampong. Porém, o time da casa assegurou a virada em apenas 19 minutos no segundo tempo, antes de Honda decretar o 3 a 1.

O meia Kevin-Prince Boateng, novo reforço do Schalke 04 contratado junto ao Milan, foi outro jogador de destaque que não viajou até o Japão, depois de ter ajudado Gana a bater a Zâmbia por 2 a 1, na sexta-feira, pelas Eliminatórias Africanas para a Copa de 2014.

Já no amistoso realizado na Coreia do Sul, a Croácia venceu com gols de Domagoj Vida e Nikola Kalinic no segundo tempo, no qual Keun-Ho Lee descontou o placar para a seleção da casa no finalzinho da partida. Os sul-coreanos, assim como os japoneses, já garantiram lugar no Mundial que será realizado no Brasil no próximo ano.