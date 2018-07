Japão terá Copa do Mundo Feminina Sub-20 de futebol

O Japão acabou herdando o posto de sede do torneio após a Fifa concluir que o Usbequistão não poderia mais organizar o mesmo devido a uma série de problemas logísticos e técnicos. E a eleição do país oriental foi muito comemorada pelo presidente da Federação Japonesa de Futebol, Junji Ogura, nesta quarta.

"É com enorme prazer que podemos formalmente anunciar que o Japão será sede da Copa do Mundo Feminina Sub-20 da FIFA", disse o dirigente, para depois completar: "É um grande desafio, mas também uma excelente oportunidade para manter o ímpeto e o interesse do país após o título mundial que a seleção feminina principal conquistou na Alemanha em 2011. O Japão é sem dúvida um país onde o futebol de mulheres está seguindo uma trajetória ascendente. Além disso, em 2012 organizaremos duas competições da FIFA e, junto à entidade, queremos dar ânimo às pessoas afetadas pelo grande terremoto (que atingiu o país em março do ano passado)".

A Fifa, por sua vez, lembrou que o Japão já tem tradição em abrigar grandes eventos do futebol, como aconteceu em 2002, na Copa do Mundo vencida pelo Brasil, em torneio abrigado também pela Coreia do Sul. O país também já foi palco de cinco das oito edições do Mundial de Clubes realizados com a chancela da entidade - em 2005, 2006, 2007, 2008 e 2011.

"O Japão tem um comprovado histórico de sucesso como sede de competições da FIFA e estamos plenamente confiantes de que a Federação Japonesa de Futebol será bem-sucedida ao organizar sua primeira competição feminina", afirmou Jérome Valcke, secretário-geral da entidade que comanda o futebol mundial.

Dez dos 16 países que disputarão esta edição do Mundial Sub-20 já garantiram classificação para o torneio, entre eles o Brasil. A atual campeã da competição é a Alemanha, que na final de 2010 bateu a Nigéria por 2 a 0.