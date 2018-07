Japão vai disputar Copa América

TÓQUIO - Depois de confirmar sua desistência, o Japão voltou atrás e afirmou nesta quinta-feira que participará da Copa América deste ano, na Argentina. A Associação de Futebol do Japão havia afirmado que a seleção não poderia estar no torneio por conta das consequências dos terremotos e do tsunami que devastaram parte do país no mês de março.

A decisão de participar da competição foi confirmada após apelos da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que estava tendo problemas para achar um substituto. A seleção espanhola chegou a ser convidada, mas recusou o convite. Canadá e Costa Rica seriam as outras possíveis opções.

De acordo com a Associação de Futebol do Japão, a entidade sul-americana prometeu ajudar a negociar com os clubes europeus visando a liberação dos jogadores para a seleção e os organizadores do torneio afirmaram que a participação japonesa elevaria o espírito da população do país asiático.

A J-League (Campeonato Japonês) também apoiará a participação do país e já prometeu que irá liberar os jogadores que o técnico Alberto Zaccheroni convocar para a disputa da Copa América.

O torneio será disputado de 1.º a 24 de julho, na Argentina. A seleção asiática está no Grupo 1 com Argentina, Bolívia e Colômbia. Já o Grupo B contará com Brasil, Paraguai, Equador e Venezuela.