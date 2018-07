Japão vence com gol nos acréscimos e Irã lidera grupo das Eliminatórias da Copa

O Japão contou com um gol aos 50 minutos do segundo tempo para conquistar a sua segunda vitória no Grupo B da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2018 ao bater o Iraque por 2 a 1, em partida disputada em Saitama e válida pela terceira rodada.

Genki Haraguchi abriu o placar para a seleção japonesa aos 26 minutos do primeiro tempo com um gol de letra, mas os iraquianos empataram o duelo com

Saad Natiq Naji, aos 15 minutos da etapa final. Mas nos instantes finais do duelo, aos 50, Hotaru Yamaguchi assegurou o triunfo japonês.

O resultado positivo deixou os japoneses provisoriamente na segunda posição no Grupo B, com seis pontos, enquanto o Iraque está na lanterna da chave, ainda sem pontuar. Mas a rodada ainda será completada nesta quinta-feira com mais dois jogos: Emirados Árabes Unidos x Tailândia e Arábia Saudita x Austrália.

Já pelo Grupo A, as seleções do Irã e da Coreia do Sul venceram os seus jogos e ocupam os dois primeiros lugares da chave, ambos com sete pontos. Os iranianos, que levam vantagem nos critérios de desempate, derrotaram o Usbequistão por 1 a 0, em Tashkent. O gol da partida foi marcado pelo zagueiro Jalal Hosseini aos 27 minutos do primeiro tempo. Assim, relegou a seleção usbeque ao terceiro lugar, com seis pontos.

Em Suwon, a Coreia do Sul derrotou o Catar por 3 a 2. Ki Sung-Yueng abriu o placar para a equipe da casa aos 11 minutos do primeiro tempo, mas sofreu a virada ainda na etapa inicial, com Al-Haidos, de pênalti, aos 16, e Soria, aos 45. Porém, os sul-coreanos conseguiram a virada em um período de dois minutos na etapa final, aos 11 e aos 13, com Ji Dong-Won e Son Heung-Min. Assim, o Catar segue sem pontuar e em último lugar no Grupo A.

No outro jogo da chave, a Síria derrotou a China por 1 a 0, fora de casa, em Xian. O único gol da partida foi marcado por Mahmoud Al Mawas aos nove minutos da etapa final. Os sírios ocupam o quarto lugar com quatro pontos, enquanto os chineses estão em quinto, com apenas um.

Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a Copa do Mundo de 2018. Já os times que ficarem em terceiro se enfrentam para definir o representante asiático na repescagem mundial.