Japão vence e embola Grupo B das Eliminatórias Asiáticas; Irã lidera a chave A

A quinta rodada das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2018 embolou a disputa por vagas para ir à Rússia. Nesta terça-feira, o Japão derrotou a Arábia Saudita em casa, por 2 a 1, e se igualou ao adversário na liderança do Grupo B. Já na chave A, o Irã empatou em 0 a 0 com a Síria, fora de casa, e viu a Coreia do Sul encostar na ponta com o triunfo por 2 a 1 sobre o Usbequistão.

Japão e Arábia Saudita lideram o Grupo A com dez pontos cada, mas os japoneses levam vantagem no saldo de gols. Na terceira colocação, somente um ponto atrás, está a Austrália, que perdeu a chance de assumir a ponta ao ficar somente no empate com a Tailândia por 2 a 2, fora de casa. Foi o primeiro ponto dos tailandeses, lanternas da chave.

Em Saitama, Japão e Arábia fizeram um confronto bastante equilibrado, mas os donos da casa levaram a melhor. Kiyotake, de pênalti, abriu o caminho para a vitória nos acréscimos do primeiro tempo. Já aos 34 da etapa final, Haraguchi ampliou. Os árabes ainda assustaram e ameaçaram uma reação nos acréscimos com o gol de Othman, mas já era tarde.

A Austrália, por sua vez, não teve a mesma sorte e perdeu a chance de ir à liderança com uma fraca atuação contra a Tailândia. Em Bangcoc, os australianos só não levaram a pior porque tiveram dois pênaltis a seu favor, ambos convertidos por Jedinak. Só que do lado tailandês, Dangda também estava em dia inspirado, marcou duas vezes, sendo uma de pênalti, e garantiu a igualdade.

GRUPO A

Pelo Grupo A, destaque para o empate entre Irã e Síria que levou os iranianos à ponta da chave com 11 pontos, um a mais que a Coreia do Sul, que deixou o Usbequistão com nove, em terceiro, com a vitória desta terça. Em casa, a China ficou no 0 a 0 com o Catar e segue na lanterna, com dois pontos. Uma posição acima, os catarianos têm quatro.

Mesmo em casa, a Coreia do Sul teve muita dificuldade para vencer o Usbequistão, que saiu na frente aos 24 minutos com o gol de Bikmaev. O placar se manteve até o segundo tempo, quando, aos 21 minutos, Taehee deixou tudo igual. O gol ampliou a pressão sul-coreana, que surtiu efeito aos 39, quando Jacheol selou a vitória.

A terceira fase das Eliminatórias Asiáticas conta com 12 seleções divididas em dois grupos de seis. Os dois primeiros colocados de cada chave têm vaga garantida na Copa da Rússia. Os terceiros se enfrentam em duelo de ida e volta e o vencedor disputará uma repescagem com um representante da Concacaf por um lugar no Mundial.