Japão x Chile: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa América

Japão e Chile se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela primeira rodada da Copa América. As duas seleções sul-americanas estão no Grupo C, ao lado ainda de Uruguai e Equador.

Onde assistir Japão x Chile ao vivo?

Japão x Chile será exibido ao vivo pelo canal SporTV. Os canais também irão transmitir online a partida pelo site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real da partida.

A arbitragem da partida será de Mario Díaz de Vivar, do Paraguai, auxiliado pelos compatriotas Eduardo Cardozo e Dario Gaona. O responsável pelo VAR (árbitro de vídeo) será Jesus Valenzuela, da Venezuela.

O Chile é o atual bicampeão da Copa América. A seleção chilena faturou os títulos em 2015, sob o comando de Jorge Sampaoli, e 2016, com Juan Antonio Pizzi, em finais diante da Argentina. Agora o time é treinado pelo colombiano Reinaldo Rueda, ex-treinador do Flamengo. A estrela da companhia é Alexis Sánchez, atacante do Manchester United.

O Japão participa da competição por convite. A seleção japonesa vem de uma boa campanha na Copa da Ásia, em janeiro deste ano, quando ficou com o vice-campeonato ao ser superada pelo Catar. A equipe do técnico Hajime Moriyasu conta com jogadores que atuam na Europa, como Takumi Minamino, Maya Yoshida e Yuya Osako.