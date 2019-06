Japão x Escócia: onde assistir ao jogo pela Copa do Mundo Feminina

Japão e Escócia se enfrentam nesta sexta-feira, às 10h (horário de Brasília), em Rennes, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo Feminina.

Japão x Escócia: transmissão

Japão x Escócia terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV 3.

O Grupo D é formado ainda por Inglaterra e Argentina, que também se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília).

Na estreia, o Japão ficou no empate por 0 a 0 com a Argentina, enquanto a Escócia perdeu por 2 a 1 para a Inglaterra. As escocesas podem ficar fora da briga pela classificação caso sejam derrotadas novamente.