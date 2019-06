Japão x Inglaterra: onde assistir ao vivo a Copa do Mundo Feminina

Japão e Inglaterra se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), em Nice, pela terceira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Futebol Feminino. O duelo vale a liderança da chave.

Onde assistir Japão x Inglaterra ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e também vai passar online pelo site e aplicativo dos canais.

A seleção inglesa vem de duas vitórias e ocupa a liderança isolada com seis pontos. As japonesas estão em segundo lugar com quatro e ainda podem ser ultrapassadas pela Argentina.

A seleção argentina vem de um empate e uma derrota e encara a Escócia também nesta quarta-feira, às 16h. Na competição, classificam-se as duas melhores seleções de cada grupo além dos quatro melhores terceiros colocados da competição.