Japonês faz de bicicleta e Leicester mantém 5 pontos de folga

Sem grandes goleadas, o Leicester City segue sua caminhada rumo a um título histórico no Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, pela 30.ª rodada, a equipe do técnico Cláudio Ranieri recebeu o vice-lanterna Newcastle no King Power Stadium e conseguiu mais uma vitória magra e fundamental, novamente por 1 a 0.

Nos últimos quatro jogos pelo Inglês, o Leicester venceu três, todos por 1 a 0. O suficiente para manter a vantagem de cinco pontos na liderança. Com o triunfo desta segunda, o Leicester foi a 63 pontos, contra 58 do Tottenham, que também ganhou na rodada - fez 2 a 0 no Aston Villa, domingo. O Arsenal tem 52, mas um jogo a menos.

Sem marcar gols há exatamente um mês, o atacante Vardy segue artilheiro do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, ele foi fundamental para a equipe ao dar a assistência para o único gol do jogo. Aos 25 minutos, ele brigou pelo alto e ajeitou de cabeça para o japonês Okazaki marcar de bicicleta. A bola ainda quicou no chão antes de subir e sair do alcance do goleiro.

Nas próximas rodadas, o Leicester não tem nenhum grande pelo caminho. Enfrenta Crystal Palace (fora), Southampton (casa), Sunderland (fora), West Ham (casa) e Swansea City (casa). As coisas só se complicam nas últimas três rodadas, quando a equipe visita Manchester United e Chelsea e recebe o Everton.

Já o Newcastle vive péssimo momento. Perdeu as últimas quatro e segue em penúltimo lugar, com 24 pontos, à frente apenas do Aston Villa, que tem 16 e caminha a passos largos para o rebaixamento. Sunderland e Norwich City têm 25 pontos e brigam contra o Newcastle contra os dois lugares que faltam na degola.