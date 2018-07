Japonês marca, mas Inter de Milão só empata em casa

MILÃO - Ainda não foi desta vez que a Inter de Milão conquistou sua primeira vitória em 2014. Nesta segunda-feira, em pleno Giuseppe Meazza, a equipe dos brasileiros Juan e Jonathan ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Chievo Verona, no jogo que fechou o primeiro turno do Campeonato Italiano.

Apesar disso, a Inter de Milão chega à metade da competição dentro da zona de classificação para as competições europeias. A liderança é da Juventus (52 pontos), seguida de longe por Roma (44) e Napoli (42), todos times que hoje iriam à Liga dos Campeões. Logo abaixo aparecem Fiorentina (37) e a Inter (32). O time de Milão só leva vantagem sobre o surpreendente Verona pelo saldo de gols.

Os visitantes surpreenderam e saíram na frente do placar numa pancada de Paloschi, sem chance de defesa para Handanovic, que mal se mexeu. Logo depois, aos 12, Álvarez fez a jogada pela direita e cruzou rasteiro para o japonês Nagatomo completar para dentro do gol.

Também nesta segunda-feira, em Gênova, a Sampdoria recebeu a Udinese e venceu por 3 a 0, com dois gols do brasileiro Eder, que abriu o placar de pênalti e fez o segundo aproveitando passe na área. No finalzinho Gastaldello deu números finais ao placar.

Assim, a Sampdoria encerrou o turno com 21 pontos, no 14.º lugar, enquanto a Udinese está dois lugares abaixo, com 20 pontos. O Chievo é o 17.º, com 16, logo acima da zona de rebaixamento.