Japonesa Homare Sawa deve acabar com reinado de Marta

ZURIQUE - De nada parece ter adiantado a brasileira Marta ter vencido o troféu de melhor jogadora feminina do mundo em cinco ocasiões consecutivas. A situação das atletas no País continua precária e, por mais que ela tenha usado a premiação na Fifa para acusar o Brasil de estar ignorando o esporte e implorar por apoio, as condições para as jogadores não mudaram.

Nesta segunda-feira, Marta pode perder seu reinado no mundo, mais por conta da atuação da seleção brasileira e do futebol feminino no País que por seu desempenho pessoal. Ela volta a estar entre as três finalistas, mas suas adversárias já chegaram a reclamar com a Fifa sobre a dominação de Marta, sugerindo até uma mudança no formato dos votos.

Mas essas mudanças não precisarão ocorrer. Marta concorre contra a japonesa Homare Sawa e a americana Abby Wambach, ambas consideradas como tendo mais chances de sair vencedoras que a própria brasileira, que reconhece que nunca esteve tão ameaçada.

Marta foi artilheira do campeonato dos Estados Unidos, atuando pelo Western New York Flash, e entrou para a história como a maior artilheira da Copa do Mundo, com 14 gols marcados, dividindo a marca com a alemã Birgit Prinz.

Porém, não venceu a Copa do Mundo e a seleção brasileira voltou a decepcionar. Homare Sawa saiu do Mundial com o título de campeã e como a principal estrela. Nesta segunda, na Fifa, é a favorita para levar o troféu de melhor do mundo no ano.

Em casa, cartolas mostraram que o futebol feminino é mesmo descartável. O Santos fechou sua equipe para ter condições de pagar os R$ 5 milhões prometidos a Neymar. Resta saber, hoje na Fifa, como o astro Neymar justificará a decisão do Santos à também craque Marta.