Japoneses Kawashima e Honda visitam CT corintiano

Dois dos destaques do Japão na Copa das Confederações, o goleiro Kawashima e o meia Honda visitaram neste domingo o CT Joaquim Grava para conhecer as dependências do Corinthians. Com a eliminação da seleção ainda na primeira fase, após derrotas para Brasil, Itália e México, os jogadores conversaram com a comissão técnica e atletas do time paulista.

Kawashima e Honda foram de Belo Horizonte, onde atuaram na derrota por 2 a 1 para o México, no último sábado, para São Paulo para fazer a visita. O pedido de conhecer as dependências corintianas partiu dos próprios jogadores, segundo o site do clube brasileiro.

A visita dos japoneses aconteceu em mais um dia de treinamento intenso do Corinthians. Os jogadores estão concentrados em uma espécie de intertemporada no CT desde quarta-feira passada e se preparam para a primeira partida da Recopa Sul-Americana. A equipe enfrenta o São Paulo no próximo dia 3, no Morumbi.