Jardel no BBB português: ex-atacante no paredão, apoio de torcida e fala sobre overdose

Famoso pelo faro artilheiro especialmente na bola aérea, Jardel agora usa a cabeça para montar estratégias e vencer o Big Brother Famosos, de Portugal. O ex-atacante de Vasco e Grêmio é um dos principais participantes do programa do canal TVI e tem chamado a atenção por seu comportamento transparente em relação ao seu passado.

O "Super Mário", como ficou conhecido em Portugal, detalhou em mais de uma oportunidade seus problemas com uso de drogas no passado. "Em 2002, tive uma overdose, fiquei sete dias acordado usando cocaína. Para vocês que estão me vendo, isso não é exemplo nenhum. Contratei mulheres e fiquei naquela vida achando que nada ia acontecer comigo, que estava tudo bem. É uma luta diária. Quero dizer aos pais e mães para terem cuidado com esse problema das drogas. Estou consciente do meu problema. O que importa é que estou vivo", contou.

Jardel também agradeceu o apoio familiar nos períodos difíceis, disse que vai casar em março em Lisboa e aproveitou para convidar os outros participantes para a festa. "Está sendo uma superação diária, porque não é fácil. Onde eu chego, me oferecem bebida, e muitas coisas. Estou em um relacionamento de três anos com a minha esposa Sandra. Ela não bebe, não fuma e tem me feito uma pessoa melhor", diz Jardel, que planeja deixar Fortaleza e morar em Lisboa após o Big Brother Famosos.

Ele chegou a receber na última semana apoio de sua irmã Jordana e da torcida do Porto, onde é ídolo, que alugaram dois aviões para mandar mensagens ao ex-atacante. "Jardigol, Super Dragões estão contigo", dizia a faixa da torcida portista.

Jardel está no paredão da semana, com o cantor Jorge Guerreiro, o ator Nuno Homem de Sá, a empresária brasileira e ex-esposa do meia Deco, Jaciara Dias, e a atriz Marta Gil. A definição será no próximo domingo e os votos são realizados apenas por telefone ou pelo aplicativo do canal, ambos com custo. Dos 13 participantes iniciais, três já deixaram o programa, que começou no dia 2 de janeiro.

Jardel é considerado um dos brasileiros de maior destaque do futebol português, tendo conquistado dez títulos no país, além de dois prêmios Chuteira de Ouro, concedido ao maior artilheiro do futebol europeu da temporada. .