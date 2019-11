Jardine convoca seleção brasileira sub-20 para triangular com Peru e Colômbia

Depois de ter convocado, no mês passado, a seleção brasileira pré-olímpica para um torneio amistoso que acontece a partir desta semana na Espanha, o técnico André Jardine chamou nesta terça-feira um grupo de 23 jogadores que foram escolhidos para defender a equipe nacional sub-20 em um triangular que contará com a presença de Peru e Colômbia, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Nesta competição, também amistosa, o Brasil fará a sua estreia em 1º de dezembro, contra os peruanos, às 16h30, e três dias depois terá pela frente os colombianos, às 10 horas. Antes destes duelos, os dois adversários dos brasileiros vão medir forças no CT da seleção em 28 de novembro. A CBF também confirmou nesta terça que todas estas partidas ocorrerão no campo 1 da Granja Comary.

Nesta convocação para este triangular, Jardine incluiu apenas sete jogadores que atuam fora do futebol brasileiro: os zagueiros Kaique, da Sampdoria, e Morato (Benfica), o lateral-esquerdo Luan (RB Leipzig) e os atacantes Felipe Estrella (Roma), Oliver (Bayern de Munique) e Luis Phelipe, do austríaco Liefering.

Com o goleiro Adriel, o meio-campista Fernando e o atacante Gui Azevedo convocados, o Grêmio foi o clube brasileiro que teve mais jogadores nesta lista de 23 nomes. Gabriel Pec, do Vasco, Yuri Alberto, do Santos, foram os outros dois atletas lembrados por Jardine para o setor ofensivo desta seleção sub-20.

LISTA NO AR! André Jardine convoca #SeleçãoSub20 para um triangular com Peru e Colômbia em novembro #JogaBola Confira a lista >> https://t.co/YmYVsKfezI pic.twitter.com/vpUQuKtWn9 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 12, 2019

TORNEIO DE TENERIFE

Ao mesmo em que convocou esta equipe para o triangular na Granja Comary, o treinador já está com a cabeça no próximo desafio da seleção pré-olímpica, que é sub-23 e fará a sua estreia no Torneio de Tenerife, na Espanha. A estreia do Brasil será nesta quinta-feira, às 13h30 (de Brasília), contra os Estados Unidos.

E nesta terça a organização da competição amistosa confirmou que a seleção das Ilhas Canárias, arquipélago espanhol que fica em Tenerife, foi chamada de última hora como substituta emergencial do Chile. A equipe sul-americana acabou desistindo de participar do evento na esteira dos sérios problemas políticos e da onda de protestos que estão afetando o país atualmente. O torneio vai até a próxima terça-feira e também terá a participação da Argentina.

Este será o último compromisso da seleção antes do Pré-Olímpico da Colômbia, que ocorrerá entre janeiro e fevereiro do ano que vem, quando a equipe nacional buscará uma das duas vagas sul-americanas do futebol masculino nos Jogos de Tóquio-2020.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira sub-20:

Goleiros - Adriel (Grêmio), Lucão (Vasco) e Matheus (São Paulo).

Laterais - Khellven (Athletico-PR), Ramon (Palmeiras), Luan (RB Leipzig) e Ramon (Flamengo).

Zagueiros - Igor (Barcelona), Kaique (Sampdoria), Luan (Fluminense) e Morato (Benfica).

Meio-campistas - André (Fluminense), Caio Rosa (Cruzeiro), Ed Carlos (São Paulo), Fernando (Grêmio), Gomes (Flamengo) e Maurício (Cruzeiro).

Atacantes - Felipe Estrella (Roma), Gabriel Pec (Vasco), Gui Azevedo (Grêmio), Luis Phelipe (Liefering-AUS), Oliver (Bayern de Munique) e Yuri Alberto (Santos).