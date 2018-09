Jardine ganha moral no São Paulo e vira elo da base com Aguirre

Nesta semana, o São Paulo promoveu de uma só vez três jogadores formados nas categorias de base: Helinho, de 18 anos, Antony, 18, e Igor Gomes, 19. Desde a chegada de Diego Aguirre, em março, cinco atletas forjados em Cotia, onde está localizada a fábrica de talentos do clube, já fizeram este percurso. Não é coincidência. Ao lado do uruguaio, alguém que passou três anos lapidando as joias tricolores têm voz ativa e moral para indicar quem considera útil ao elenco de cima: André Jardine.

Ex-treinador das divisões inferiores do São Paulo, Jardine foi convidado a se juntar ao estafe de Aguirre assim que o novo comandante desembarcou no Morumbi trazendo outros dois auxiliares consigo: Juan Verzeri e Raul Enrique Carreras.

"O Aguirre me recebeu da melhor maneira possível. Eu me sinto realmente um integrante da comissão técnica dele. Frequento a mesma sala, convivemos diariamente. Nos momentos pré e pós-treino, a gente está sempre junto, conversando. Falamos sobre tudo: treino, time, jogadores, estratégia. Minha participação, muitas vezes, é escutar. Em outras, dar opinião e trocar ideias", explica.

Quando chegou ao clube, em 2015, Jardine já acumulava trabalhos vitoriosos no Sul do País, onde comandou as bases de Internacional e Grêmio. Em três anos, alcançou 11 finais de campeonato pelo sub-20 do São Paulo. Foram sete títulos, entre eles, duas Copa do Brasil (2015 e 2016) e uma Libertadores (2016) da categoria.

Em janeiro, disputou e perdeu a final da Copinha para o Flamengo. Luan e Liziero formavam a dupla de volantes da equipe. Foram os primeiros que o ex-treinador indicou a Aguirre para o time de cima e vêm ajudando a equipe na campanha do Campeonato Brasileiro.

"A gente tenta ter um cuidado para não queimar etapas com os meninos e vai muito em cima do momento, da carência pontual em alguma função ou posição. Trago comigo o conhecimento de quem passou três anos com os meninos, de poder dar um feedback ao Aguirre, mostrar quem tem condição de ajudar imediatamente ou jogadores que precisam de algum tempo antes de darmos oportunidade", diz Jardine.

São Paulo prepara auxiliar para assumir comando no futuro

Enquanto trabalhou na base, o ex-treinador foi chamado em duas ocasiões para assumir interinamente o comando do São Paulo. Em 2016, após Edgardo Bauza se desligar do clube para assumir a seleção argentina, Jardine dirigiu a equipe em duas partidas: ganhou do Santa Cruz (2 a 1) e perdeu do Botafogo (1 a 0). Já em 2018, entre a saída de Dorival Júnior e a chegada de Aguirre, mais dois compromissos: vitórias sobre Red Bull (3 a 1) e CRB-AL (3 a 0). No Grêmio, em 2014, também vivera a experiência de ser interino.

Internamente, a ideia da direção são-paulina é que futuramente ele ganhe oportunidade de assumir um trabalho efetivo no comando técnico da equipe principal. O próprio admite ser uma meta na carreira, mas prefere não estipular um prazo. "Procuro não colocar prazos, eles mais atrapalham no futebol do que ajudam. Com certeza o sonho e a meta é, lá na frente, voltar a ser treinador. Quero conquistar experiências aos poucos e cada vez mais me sentir mais preparado para, quando o momento chegar, poder dar conta do recado", analisa.