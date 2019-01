Jardine lamenta derrota do São Paulo: '4 a 2 foi um pouco pesado'

O técnico André Jardine ficou frustrado com o desempenho do São Paulo no segundo tempo da derrota para o Ajax por 4 a 2 neste sábado, em Orlando, pela Florida Cup. O treinador, no entanto, considerou que o placar final não representou a realidade do jogo.

"Fiquei satisfeito com a atuação do primeiro tempo, não só pela vitória, mas pela entrega, pela maneira que marcou", disse Jardine. Com a formação titular, a equipe abriu o placar com Hernanes e foi para o intervalo em vantagem.

O Ajax vinha com um nível superior de preparação física e a gente sabia que isso iria se impor em algum momento do jogo. O segundo tempo fica uma pontinha de frustração, porque a gente confia na força do nosso elenco, mas sabia que principalmente os meninos iam sentir mais o jogo. Nosso segundo time tem vários jovens. E fica a frustração do resultado, porque acho que o placar do jogo não reflete o que foi. O 4 a 2 foi um pouco pesado com a gente", opinou.

O São Paulo entrou em campo preocupado em se defender. Acertou a marcação atrás da linha de meio-campo e aproveitou um contra-ataque para abrir o placar. Reinaldo lançou para Pablo, que deu bela assistência para Hernanes. "Conseguimos marcar em cima, construir umas situações importantes de gol.

"Tentamos construir um pouco mais o nosso modelo defensivo. Vão ter jogos que vamos precisar mais dele. Vão ter jogos fora de casa, com grande equipes, que vamos ter de nos defender muito, ser muito forte na defesa. Eu acho que nesse aspecto a gente saiu satisfeito hoje", concluiu o treinador.

O São Paulo encerrou a Florida Cup com duas derrotas. No meio da semana, perdeu por 2 a 1 para o Eintracht Frankfurt. O elenco volta agora ao Brasil e Jardine terá uma semana para analisar o elenco antes da estreia no Campeonato Paulista. O time enfrentará o Mirassol no próximo sábado, no Pacaembu, pois o Morumbi está em reforma.