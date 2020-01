Jardine se preocupa com desgaste da seleção olímpica e rasga elogios a Pepê

A seleção brasileira sub-23 derrotou o Uruguai por 3 a 1, na noite de quarta-feira, na cidade de Pereira, na Colômbia, e se manteve com 100% no Pré-Olímpico após duas rodadas, o que a deixa muito perto da classificação ao quadrangular decisivo, que dará duas vagas aos Jogos de Tóquio-2020. O técnico André Jardine elogiou a atuação do time, mas se mostrou muito preocupado com o desgaste físico do elenco, já que o intervalo entre os jogos é pequeno.

"Vamos levar em consideração tudo. Dar ritmo e entrosamento, mas também minutos para o grupo, sabemos que vamos precisar do grupo. Joguei limpo com os atletas, estamos de olho no físico, não são todos que estão conseguindo recuperar 100%. Guga, que estava um pouco cansado, estava bem. Para esse jogo, priorizei entrosamento. Hoje (quarta-feira) dei minutagem para Pepê, Tabata, Reinier ganhou mais minutos", disse o treinador, lembrando que o que vale na Colômbia é a classificação à Olimpíada.

"Dentro da primeira etapa vamos tentar colocar praticamente o grupo inteiro, mas sem nunca esquecer o objetivo, que o importante é classificar. Antes mesmo de colocar os jogadores na competição o objetivo é colocar o Brasil na segunda fase", prosseguiu.

Quem se destacou contra os uruguaios foi Pepê, autor de um belo gol, dando uma cavadinha na saída do goleiro, para abrir 3 a 0 para o Brasil no segundo tempo. O atacante do Grêmio recebeu vários elogios do técnico.

"Ele é um atleta que a gente acompanhou bastante ano passado. Queríamos convocar antes, ele concorria com o (Gabriel) Martinelli, que vivia grande momento. Quando tivemos a negativa (do Arsenal), tivemos certeza do substituto à altura. Um atleta que vem crescendo muito, fez outros gols dessa maneira, com calma muito grande. Um dos motivos para a convocação foi essa calma na frente do gol. Ele não se assusta. Que bom que ele faz o gol com a mesma naturalidade com que fez no Grêmio. Dá confiança pra ele e alternativa para a gente", afirmou André Jardine.

A seleção agora ganha alguns dias de descanso e treinamentos, já que folgará na terceira rodada do Grupo B, marcada para este sábado. O time só voltará a campo na próxima terça-feira contra a Bolívia. Depois, na sexta, o rival será o Paraguai. A competição será encerrada no próximo dia 9.