Jardine vê evolução no São Paulo e mostra otimismo para as rodadas finais

Apesar do empate por 1 a 1 com o Grêmio em casa, para o técnico André Jardine o São Paulo mostrou evolução em relação às últimas exibições pelo Campeonato Brasileiro. O resultado impediu que o time roubasse do adversário a vaga no G-4, mas para o treinador tricolor o desempenho no Morumbi foi satisfatório.

"Minha sensação é de que houve uma melhoria no desempenho. O São Paulo controlou a maior parte do jogo. Talvez se não tivéssemos sofrido o primeiro gol, ganharíamos a partida. Mas, mesmo saindo atrás no placar, conseguimos reagir. E isso dá a sensação de que a gente vai conseguir fazer ainda melhor contra equipes que não forem tão qualificadas assim como a do Grêmio", disse.

Na sequência do Brasileirão, o São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro, em casa, no domingo, depois enfrenta Vasco (fora), Sport (casa) e Chapecoense (fora). O time está na quinta posição, com os mesmos 59 pontos do Grêmio, mas perde para o rival no primeiro critério de desempate, o número de vitórias (16 contra 15).

Para Jardine, que assumiu o comando do São Paulo após a demissão de Diego Aguirre, o primeiro desafio foi satisfatório. "Tentamos levantar o astral e trabalhar nesses três dias que a gente teve. O objetivo principal era melhorar o desempenho, para nos aproximar das vitórias. E acho que esse objetivo a gente conquistou", comentou o treinador, esperançoso para a próxima rodada.