Jardine vê injustiça em protestos e destaca caráter de jogadores do São Paulo

Em seu último jogo como técnico interino da equipe do São Paulo, André Jardine teve que explicar os motivos do time ter perdido por 1 a 0 para o Botafogo, neste domingo, no Morumbi, após uma atuação muito ruim na maior parte da partida. Ao final, torcedores protestaram na frente do estádio e falaram que a equipe "amarelou" fazendo referência a cor amarela do uniforme especial utilizado na partida. Jardine não concordou com o adjetivo e defendeu o elenco.

"Não acho correto. Futebol não é justo e você corre riscos quando se expõe para buscar a vitória. Empatar em casa não faria diferença nenhuma para nós. Atacamos demais, tivemos o merecimento do gol e a dedicação que tivemos merece ser ressaltada", disse o treinador, que defendeu também o lateral-direito Buffarini, driblado no lance do gol. "Ele tinha dado dois piques seguidos para nos salvar e pagou no lance do gol, é preciso valorizar essa luta".

A tendência é que nesta segunda-feira o técnico Ricardo Gomes já comece os trabalhos no São Paulo. Jardine deve retornar ao comando do time Sub-20 da equipe, mas já avisou ao novo treinador que elenco ele terá nas mãos. "É um grupo de caráter diferenciado para brigar e colocar o São Paulo na parte de cima da tabela. Foram gratificantes esses dez dias de trabalho. Acrescentaram demais na minha vida e na minha carreira de treinador. Tenho certa o futebol encantará e voltaremos a subir na tabela no comando do Ricardo", projetou.

Sobre a atuação na partida, o interino viu o time apresentar um bom futebol, mas falhou nos momentos decisivos. "O São Paulo insistiu do começo ao fim. No segundo tempo, o Botafogo chutou uma única bola e fez o gol. Lamento por todo o trabalho que fizemos na semana, pois tinha sido muito produtivo. Tivemos volume de jogo e não fizemos o gol. No segundo tempo, deixei um time um pouco mais exposto, pois o empate não era bom resultado", comentou.