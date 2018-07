Jatinho de Paulo Nobre vai buscar Gabriel Jesus em Manaus para clássico

O Palmeiras vai se esforçar ao máximo para ter o atacante Gabriel Jesus no clássico desta quarta-feira contra o São Paulo, no estádio Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Um jatinho particular do presidente do clube alviverde, Paulo Nobre, viajará até Manaus para buscar o jogador na manhã de quarta, para que um dia após defender a seleção brasileira o atleta possa retornar à capital paulista.

O plano do clube é que a aeronave retorne do norte do País a tempo suficiente de o jogador se apresentar à concentração palmeirense. O técnico Cuca tem armado o time com Rafael Marques na vaga de Gabriel Jesus, já como precaução para um possível cansaço do atacante de 19 anos, que será titular na partida entre Brasil e Colômbia, na terça-feira à noite, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Gabriel Jesus concordou com a ideia e está motivado para atuar no clássico, mesmo que seja logo no dia seguinte à partida pela seleção brasileira. "Normalmente após um jogo precisa de uma recuperação de 48 horas para estar totalmente recuperado para voltar a jogar 90 minutos. Mas, em se tratando de um caso especial, como o do Gabriel, para que acelere essa recuperação, é fazer uma boa alimentação e descansar no voo", disse nesta segunda-feira o lateral-esquerdo Zé Roberto.

O atacante palmeirense é um dos três artilheiros do Brasileirão, com 10 gols. Sassá, do Botafogo, e Robinho, do Atlético Mineiro, completam a lista. Gabriel Jesus vive grande fase na carreira ao ter sido negociado recentemente com o Manchester City, da Inglaterra, participado da campanha do ouro olímpico no Rio-2016 e ainda por ter estreado com gol pela seleção brasileira principal na última semana contra o Equador, em Quito.