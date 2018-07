Javi Garcia deixa Manchester City e acerta com Zenit

O meia Javi Garcia acertou nesta quinta-feira sua transferência do Manchester City para o Zenit St. Petersburg, time da Rússia no qual joga o brasileiro Hulk. O Zenit adquiriu o novo reforço pelo valor de 15 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) e assinou um contrato de cinco anos com o atleta.

O espanhol de 27 anos estava no clube inglês desde 2012, mas nunca foi titular absoluto do técnico Manuel Pellegrini. Sem maiores chances, decidiu apostar no clube russo, que contratou recentemente o defensor Ezequiel Garay. Ele assinou contrato de mesmo período, vindo do Benfica, após participar da campanha do vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo.

Garcia foi revelado na base do Real Madrid, passou pelo time B do tradicional clube espanhol e teve chances na equipe principal. Mas não conseguiu se firmar. Disputou apenas 18 partidas no Campeonato Espanhol e acabou sendo negociado com o Osasuna, de onde foi para o Benfica. De lá, rumou para o Manchester City em 2012.