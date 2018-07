Javi Martínez quebra clavícula durante trilha e perde fim da temporada do Bayern

O Bayern de Munique comunicou nesta quarta-feira que o espanhol Javi Martínez precisou passar por uma cirurgia na última terça após quebrar a clavícula durante uma trilha nas montanhas da região de Navarra, na Espanha. A fratura aconteceu no domingo.

O time não deu estimativa de tempo de recuperação para o jogador, que se junta aos goleiros Manuel Neuer e Sven Ulreich, também machucados. Por causa do acidente, Martínez também fica de fora dos últimos dois jogos do Bayern na temporada, ambos pelo Campeonato Alemão, já que a equipe foi eliminada da Liga dos Campeões e da Copa da Alemanha, que ainda estão em andamento.

No Twitter, o companheiro de equipe de Martínez, David Alaba, publicou uma mensagem de apoio em que deseja boa recuperação ao zagueiro. "Mantenha a cabeça erguida e volta ainda mais forte", escreveu o lateral austríaco. "Fim da temporada para Martínez. Boa recuperação, Javi", publicou o Bayern, em sua conta na rede social.

Já campeã nacional pela quinta vez seguida, neste ano com três rodadas de antecedência, a equipe joga no próximo sábado contra o vice-líder RB Leipzig, na Red Bull Arena, e contra o Freiburg, atual quinto colocado, no sábado da semana que vem, em casa, para encerrar a sua temporada.