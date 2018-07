Javier Aguirre assume comando do lanterna Espanyol

BARCELONA - O mexicano Javier Aguirre, de 53 anos, foi anunciado nesta quarta-feira como novo técnico do Espanyol para o restante desta temporada. Ele chega para substituir o argentino Mauricio Pochettino, demitido no início da semana após a derrota por 2 a 0 para o Getafe, mesmo atuando em casa, no último domingo.

O resultado deixou o Espanyol na lanterna do Campeonato Espanhol, com nove pontos após 13 rodadas. O mais cotado para o lugar de Pochettino era Marcelino Toral, que chegou a ser anunciado por parte da imprensa europeia como novo técnico da equipe catalã na última terça, mas os dirigentes surpreenderam e apostaram em Aguirre.

O mexicano comandou a seleção de seu país em duas Copas do Mundo, em 2002 e 2010, e fez boa parte de sua carreira na Espanha, onde chegou em 2002. Lá, passou por Osasuna, Atlético de Madrid e Zaragoza. Sua estreia pelo Espanyol deverá acontecer diante do Granada, neste domingo, fora de casa.